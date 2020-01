Les grands procès de l’année 2020

Après une année 2019 riche en grands procès (France Télécom, Médiator, Abdelkader Merah, Bernard Tapie, le cardinal Barbarin, les époux Balkany), place à l’année 2020, qui s’annonce tout aussi intense.

Première affaire judiciaire de cette année 2020, le procès du père Preynat à Lyon, du 13 au 17 janvier, jugé pendant 5 jours pour agression sexuelles sur mineurs. Au mois de juillet, le prêtre qui a avoué les faits a été renvoyé de l'état clérical.

À Paris, à partir du 24 février, les époux Fillon vont comparaître pour détournement de fonds publics. L'affaire des soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié Pénélope Fillon avait plombé la campagne du candidat de la droite pour l'élection présidentielle de 2017. A l'époque, François Fillon avait assuré que tous les faits évoqués étaient légaux et transparents.

Le procès de Joël Le Scouarnec à Saintes, du 13 au 17 mars. Pendant 5 jours, Joël Le Scouarnec, surnommé «le chirurgien de Jonzac», va être jugé pour agressions sexuelles et viol sur quatre personnes mineures au moment des faits : une ancienne patiente, deux nièces et une jeune voisine. C’est grâce à la plainte de cette dernière que le chirurgien a été interpellé. Point de départ de ce qui pourrait être le plus gros dossier de pédophilie en France. Pour l'heure 349 victimes potentielles ont été identifiées.

C’est sans doute le procès le plus attendu de l’année, celui des attentats de 2015 à Paris. Pendant 3 mois, du 4 mai au 10 juillet, 14 personnes soupçonnées d’être liées aux attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l’Hyper Cacher, qui avaient fait 17 morts vont être jugées. Onze des accusés sont aux mains de la justice française, trois autres sont visés par des mandats d’arrêt. Les trois auteurs directs de ces attaques sont tous décédés.