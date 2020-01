Carlos Ghosn peut-il être extradé ?

Carlos Ghosn est désormais visé par un mandat d'arrêt international émis par les services d'Interpol. La possibilité de son extradition suscite des interrogations.

De nationalité libanaise, Carlos Ghosn ne peut pas être extradé vers le Japon. Etant entré légalement au Liban, rien ne l'expose à des poursuites judiciaires. Interpol n’a pas le pouvoir de faire arrêter par la force, ou d'imposer une quelconque décision au Liban. Seule la police libanaise peut intervenir.

Si Carlos Ghosn décidait de revenir en France, il ne pourrait pas non plus être extradé vers le Japon en vertu du droit français. S'il voyage dans un autre pays que le Liban ou la France, la notice rouge suppose qu'il serait interpellé par les autorités locales, qui pourraient alors choisir de l'extrader ou non vers le Japon.