Grève dans les transports : les usagers franciliens ne cachent plus leur lassitude

La rentrée de ce lundi s'annonce très perturbée dans les transports en commun.

En cause, la grève contre la réforme des retraites qui s'éternise et complique la vie des usagers franciliens. Ces derniers ne cachent plus leur lassitude et espèrent une évolution du mouvement dans les prochains jours pour ne pas continuer à vivre un calvaire.

Les associations d'usagers demandent de leur côté un dédommagement face à une situation invivable.