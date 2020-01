Les magasins lillois se préparent pour les soldes de janvier

J-2 avant les soldes d'hiver, un moment très attendu par les clients. Mais pas seulement.

Les commerçants espèrent aussi faire du chiffre d'affaires grâce aux clients.

Mais les espoirs baissent : la recrudescence des soldes et les promotions quasi-permanentes sur Internet lassent et font perdre de l'importance à ces périodes de rabais. Selon une étude récente, près de la moitié des Français considèrent que les soldes ne servent plus à rien.