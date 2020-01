A Lille, commerçants et clients attendaient les soldes avec impatience

Coup d’envoi des soldes d’hiver ce mercredi 8 janvier en France. A cause des promotions à répétition toute l’année, qui volent la vedette aux soldes plus traditionnelles, cette période, réduite de 6 à 4 semaines cette année n’a plus autant d’impact qu’auparavant.

Malgré tout, les commerçants espèrent une hausse de fréquentation et de leur chiffre d’affaire dans les prochains jours. Selon une étude, 8 Français sur 10 assurent qu’ils feront les soldes, pour un panier moyen de 193€.