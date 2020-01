Auchan annonce la suppression de plus de 500 emplois

Ils ont raté le coche de la transition digitale et veulent désormais s'adapter au commerce du XXIe siècle. Auchan vient d'annoncer dans son fief emblématique du Nord la suppression nette de 517 emplois par un plan de départ volontaire.

Objectif : transformer leur modèle de supermarchés, en plein essoufflement. L'entreprise aux 75.000 salariés en France veut proposer des produits plus sains et locaux. Elle vise plus d'un milliard d'euros d'économies avec ces suppressions d'emplois, après une perte nette de plus d'un milliard d'euros en 2018.

Les syndicats ont exprimé leurs crainte lors d'un comité social et économique extraordinaire.

Des éclaircissements pourraient être apportés aux syndicats lors d'un prochain comité social et économique prévu le 28 janvier prochain.