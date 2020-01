Grève du 16 janvier : revivez la manifestation contre la réforme des retraites en régions

Selon le ministère de l'Intérieur, 187.000 personnes ont manifesté jeudi 16 janvier en France, dont 23.000 à Paris (contre 452.000 le 9 janvier de même source) contre la réforme des retraites.

Après six semaines de conflit et un trafic SNCF revenant progressivement à la normale, les syndicats essaient de maintenir la contestation et s'affirment «déterminés» pour la suite avec un nouveau rendez-vous le 24 janvier