Des maires jettent l’éponge à l'approche des municipales

Plus que deux mois avant les municipales. A l'approche de cette date, un constat, la moitié des maires sortants ne brigueront pas de nouveau mandat.

En cause, un manque de moyens, une surcharge de travail et des maires qui n’arrivent plus à faire face aux demandes des habitants.

Certains se font même agresser. Un ras-le-bol pour ces maires qui décident tout simplement de dire stop et de laisser leur place en mars prochain.