Chantiers de l'Atlantique : Edouard Philippe salue une « excellente nouvelle »

Edouard Philippe a salué lundi une «excellente nouvelle» pour l'économie comme l'environnement après la signature à Matignon de trois accords entre les Chantiers de l'Atlantique et l'armateur MSC, dont une commande ferme de 2 milliards d'euros.

«Pour les femmes et les hommes qui travaillent aux Chantiers, pour les femmes et les hommes qui travaillent avec les Chantiers - ils sont nombreux dans les sous-traitants et dans les équipementiers -, pour un territoire, celui de Saint-Nazaire, et plus généralement pour la région et pour la France, signer de nouveaux contrats (...) c'est vraiment une excellente nouvelle», a souligné le Premier ministre lors d'une cérémonie en présence des signataires lundi matin.

«Ces signatures sont de bonnes nouvelles car elles traduisent la volonté de MSC de passer des modes de propulsion traditionnelle à des modes de propulsion plus vertueux, je pense notamment au GNL (gaz naturel liquéfié)», a poursuivi M. Philippe, en rappelant que «la nouvelle frontière du transport maritime, c'est de s'adapter aux exigences du monde, c'est de faire en sorte qu'il soit moins émetteur de CO2, moins émetteur de polluants».

L'Italo-Suisse MSC a effectivement passé commande de deux paquebots, livrables en 2025 et 2027, fonctionnant au GNL. Les deux autres accords prévoient le développement d'une troisième classe de paquebots GNL, pour 4 milliards supplémentaires, et un partenariat pour mettre au point des prototypes utilisant de nouveaux modes de propulsion.

Les Chantiers de l'Atlantique comptent aujourd'hui 3.200 salariés, dont 1.100 ouvriers, 1.200 techniciens et le reste en ingénieurs.