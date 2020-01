Protection animale : Brigitte Bardot fustige l'inaction d'Emmanuel Macron

Présidente d'une fondation de défense de la cause animale, Brigitte Bardot dénonce l'absence de réponse et d'action du Président de la République face à la souffrance animale.

L’actrice a été reçue à plusieurs reprises à l'Elysée pour obtenir des avancées sur la condition animale. Lors de sa première et dernière rencontre avec Emmanuel Macron il y a un an et demi, elle avait demandé des mesures de restriction pour certains abattoirs ou élevages. Des demandes restées lettre morte selon l'icône de la Nouvelle vague.

Aujourd'hui, elle place la France parmi les mauvais élèves européens : «Vous qui ne jurez que par l'Europe, je vous signale que tous les pays d'Europe ont pris des mesures drastiques pour soulager la souffrance animale [...] La France est devenue terre de toutes les cruautés, elle stagne et régresse.»

Après plusieurs lettres de relance restées sans réponse, Brigitte Bardot compte désormais sur une réaction de l'opinion publique pour faire avancer ses combats.