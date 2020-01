Agents des Renseignements écartés pour risques de radicalisation : Matignon durcit le ton

Plus de trois mois après la tuerie de la préfecture de police de Paris, Matignon a décidé de durcir le contrôle sur les agents des services de renseignement.

Depuis 2014, 16 d’entre eux ont été écartés pour risques de radicalisation. Des procédures plus efficaces pour détecter, signaler et traiter les comportements à risque pour tous les services et tous les échelons hiérarchiques. Voilà ce que vise Matignon.

Dès cette année, les cas de radicalisation feront l’objet d’un suivi centralisé. La formation sur les signaux faibles de radicalisation sera systématisée comme les entretiens préalables à l’affectation. Ces derniers seront complétés par d’autres entretiens avec un psychologue notamment.

Des mesures insuffisantes d’après le député LR Eric Diard, co-auteur d’un rapport sur la radicalisation dans les services publics. Concernant le recrutement au sein d’un service de renseignement, la procédure d’habilitation au secret défense sera revue et renforcée d’ici à 2021.