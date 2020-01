Damien Abad sur la réforme des retraites : «Le gouvernement a reculé sur quasiment tout»

Damien Abad, président du groupe Les Républicains (LR) à l'Assemblée nationale et député de l'Ain, était l'invité de Damien Fleurot dans #LaMatinale du mercredi 22 janvier.

L'élu a critiqué la radicalisation de l'action de la CGT, évoquant «des actes contraires à l'Etat de droit et à la légalité».

Damien Abad a également estimé que la grève n'avait plus de raison d'être. «Le gouvernement a reculé sur quasiment tout : il n'y a plus d'équilibre financier, il n'y a plus d'âge pivot, la suppression des régimes sociaux est prévue dans 50 ans», a-t-il déploré.