Réforme des retraites : l'opération collège mort se poursuit en Gironde

La mobilisation des enseignants contre la réforme des retraites a pris de l'ampleur mercredi 22 janvier. Plusieurs établissements du secondaire restent fermés en Gironde et le mouvement social continue.

Depuis des années, ils subissent la succession des réformes de l'éducation. Le projet de lois sur les retraites cristallise le mécontentement. Les opérations se multiplient en Gironde contre une réforme, emblématique, selon les manifestants, de la dégradation des conditions de travail et de l'absence de revalorisation de leur métier.

Ce mercredi après-midi, une quarantaine d'enseignants ont pris part à l'opération «vide ton sac» devant le Grand-Théâtre de Bordeaux. Manuels et cartables étaient éparpillés sur le sol. Les enseignants font part de leur détermination à poursuivre le mouvement social : des collèges seront bloqués presque tous les jours dans la région et plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues.