Coronavirus : «C'est le principe de précaution qui prime» défend la maire de Paris Anne Hidalgo

Ce dimanche 26 janvier, la maire de Paris et candidate «Paris en Commun» était l'invitée du #GrandRDV sur Cnews.

Interrogée sur la menace potentielle d'une propagation du coronavirus en France, la maire a défendu le principe de précaution.Elle a expliqué que les festivités prévues dans l'après-midi pour le Nouvel an chinois, avait été annulées en concertation avec les associations de la communauté.

6 ans de mandat

Candidate à sa réélection, la maire de Paris a défendu son bilan après 6 ans de mandat. Elle a défendu ses engagements écologiques, et s'est réjouie que les voies piétonnes sur berges ne soient pas remises en cause par les autres candidats. Elle a répondu au projet de Benjamin Griveaux, qui propose de transformer la gare de l'Est en un nouveau Central Park. «Notre Central Park à nous, c'est les voies sur berges.» a-t-elle déclaré.

Interrogée sur l'exode des familles urbaines hors de Paris, provoqué par la spéculation immobilière, elle a assuré que «80% des parisiens étaient des classes moyennes ou des catégories populaires». Pour lutter contre la délinquance, elle a proposé de mettre en place une police municipale, formée grâce à une nouvelle école.

Elle est ensuite revenue sur la Réforme des retraites et le climat social sous tension.