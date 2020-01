Les sapeurs-pompiers descendent dans la rue ce mardi pour leurs conditions de travail

Les soldats du feu sont nombreux à être en grève depuis juin. Ils seront à nouveau dans la rue, mardi 28 janvier, pour demander une amélioration de leurs conditions de travail. A commencer par la revalorisation de leurs primes de risques.

Alain Laratta, porte-parole intersyndicale sapeurs-pompiers, justifie cette mobilisation : «Les autres forces de sécurité intérieures, police et gendarmerie, sont sur un pourcentage de prime qui est entre 26 et 28 %. Les sapeurs-pompiers sont à 19 % depuis 1990. On demande à l'aligner sur le même niveau de revenus que nos autres collègues.»

Parmi les autres demandes des sapeurs-pompiers : la reconnaissance de leur métier comme métier à risque pour faciliter les dépars anticipés à la retraite, l'augmentation des effectifs, ou encore un plan d'action pour mieux prendre en compte leur sécurité, aussi bien face à la toxicité des fumées qu'aux agressions subies en intervention.

«Ce que nous demandons c'est que la peur change de camp, avance Alain Laratta. C'est que toute personne qui agresserait un sapeur-pompier soit traitée de la manière la plus sévère possible pour envoyer un message aux autres».