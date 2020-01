Angers : une entreprise promet 500 emplois d'ici à 2024

L'entreprise Verisure enregistre un taux de croissance de 20 % par an en terme d'employés et de chiffres d'affaires selon le directeur du site d'Angers, Pascal Guymard. Depuis un an, l'entreprise a déjà recruté une centaine de salariés.

Les ambitions du site ne s'arrête pas là, puisque le directeur ambitionne d'embaucher 100 nouveaux salariés cette année et d'atteindre les 550 salariés en 2024.

Le spécialiste de l'alarme ne s'est pas installé à Angers par hasard. Il a été séduit par l'aide au recrutement proposé par la collectivité. «On crée des job-dating au pied d'immeubles dans des quartiers prioritaires en se faisant aider par les bailleurs sociaux», explique Jean-Pierre Bernheim, vice-président d’Angers Loire métropole, en charge du développement économique.

Dans de plusieurs classements, Angers apparaît comme la ville numéro un en terme d'attractivité des entreprises. 5.000 emplois ont été créés ces 5 dernières années, dans une région Pays de la Loire où le taux de chômage est à 7,2 %.