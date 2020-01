Baisse de l'impôt sur le revenu : 17 millions de foyers concernés

Les salariés vont découvrir ces jours-ci leur nouveau taux de prélèvement à la source. Un taux en baisse pour une immense majorité, ce qui se traduit sur un gain à l'année de 300 euros en moyenne.

«Pour pouvoir en faire bénéficier immédiatement les contribuables, le législateur a voté un barème de taux de prélèvement spécifique qui fait que les trois premières tranches des barèmes verront leur taux baisser», explique maître Pierre Cottaz-Cordier, avocat fiscaliste, au micro de Cnews.

Ce sont les plus bas revenus qui vont bénéficier le plus de cette baisse. Les deux tranches supérieures ne sont pas concernées. Les foyers non imposables ne bénéficieront d'aucun coup de pouce. Ils représentent 57 % des ménages.