Grève : qui est concerné par le remboursement du passe Navigo de décembre ouvert dès le 31 janvier ?

Valérie Pécresse, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), a annoncé, mercredi 8 janvier, le remboursement intégral de l'abonnement du passe Navigo pour le mois de décembre. Qui est concerné ? Comment se faire rembourser ?

Bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun franciliens, alors que la grève paralyse le réseau RATP et SNCF dans la région depuis plus d'un mois : ils seront remboursés intégralement de leur abonnement du mois de décembre. Soit 75,20 euros.

Et tout le monde est concerné : les abonnés annuels mais également les abonnés mensuels, Navigo et Imagine R. Et même si c'est encore à l'étude, les abonnés hebdomadaires devraient également être remboursés.

«Pas de différenciation par ligne»

Par ailleurs, «pas de différenciation» ne sera faite en fonction des lignes, a fait savoir Ile-de-France Mobilités, considérant qu'en un mois de grève, «tous les usagers ont été touchés».

Seuls les usagers occasionnels qui achètent leurs tickets à l'unité ou les détenteurs de la carte «Navigo Easy» – anonyme – ne seront pas concernés par ce dédommagement.

Une démarche simple

«L’objectif est de faire quelque chose de très simple», a ainsi communiqué Ile-de-France Mobilités, qui souligne qu'il suffira de transmettre le numéro du passe navigo et de répondre à quelques questions simples et rapides pour obtenir ce remboursement.

Et ce, peu importe où et comment vous avez acheté votre passe Navigo au mois de décembre : dans une station RATP, dans une gare SNCF ou encore sur internet.

Pour faciliter la démarche, une plateforme de remboursement sera mise en place «le 31 janvier» selon Valérie Pécresse, sur un onglet dédié du site vianavigo.com, ou sera directement accessible via l'adresse http://mondedommagementnavigo.com/.