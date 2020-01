Brexit : un couple de retraités franco-anglais vit sans pension depuis deux ans

Après avoir vécu et travaillé plus de 30 ans à Londres, Béatrice et Robert rêvaient d'une retraite en Provence. Les époux ne sont plus actifs depuis deux ans et ils n'ont pas encore reçu les papiers afin d'obtenir leur pension.

Béatrice, ancienne salariée de grands groupes internationaux dans la City au cœur économique et financier de la capitale anglaise, ne s'attendait pas à de telles complications.

Robert a besoin de soins, mais puisqu'il est Anglais, impossible pour lui d'obtenir un numéro de sécurité sociale. La famille avance tous les frais et le Brexit bloque les rouages administratifs.

Ce vote pour une sortie de l'Union européenne il y a trois ans, les a surpris, mais tous les deux sont persuadés que l'accord sera à nouveau repoussé. Une démarche pourrait régler les complications administratives : après 35 ans de mariage avec Béatrice, Robert peut obtenir la nationalité française.