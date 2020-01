Julien Denormandie : «Le Brexit est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe»

Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, était l'invité de Gérard Leclerc dans #LaMatinale du vendredi 31 janvier 2020.

Intérogée sur le Brexit, Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, a insisté sur les conséquences sur l'économie britannique.

«C'est très clairement une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, mais c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour les Britanniques», a-t-il affirmé, tout en reconnaissant l'importance de la mise en oeuvre de la sortie de l'Europe pour la souveraineté du peuple britannique.

La candidature d'Edouard Philippe : «une bonne nouvelle»

Suite à la déclaration de candidature d'Edouard Philippe à la mairie du Havre, ce vendredi 31 janvier, Julien Denormandie a salué cette très «bonne nouvelle pour les Havrais et les Havraises». Amené à réagir aux motivations de sa candidature, le ministre chargé de la ville et du logement a affirmé : «en tant qu'élu local, il est profondément attaché au dynamisme de son territoire».

Logement : 150 000 personnes sorties de la rue

Sur le front du logement, Julien Denormandie a défendu son bilan : «Ces deux dernières années, on a sorti 150 000 personnes de la rue ou de l'hébergement d'urgence pour leur donner un vrai logement». Puis d'ajouter : «Depuis deux ans et demi, on a multiplié par deux l'activité de la rénovation des bâtiments».

Selon le ministre, plus de 400 000 logements ont été construits en France en 2019, ce qui en ferait «l'une des années record sur les cinq dernières années». Face à la tension grandissante sur le marché du logement, Julien Denormandie veut construire des logements «abordables» et réencadrer les loyers dans les villes où ils sont trop élevés.