Vidéo : Emmanuel Macron s'exprime en direct sur le Brexit

A quelques heures du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne prévu à minuit, Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 18H15 pour expliquer les conséquences du Brexit pour la France et pour l'UE, a annoncé l'Elysée vendredi.

Par ce court message vidéo, qui sera diffusé dans les médias et sur les réseaux sociaux, le chef de l’État veut «acter cet événement triste et historique» et «assurer les Français que dans la négociation qui s'ouvre (entre l'UE et le Royaume-Uni), il défendra les intérêts de la France et de l'Union», précise la présidence française.

Il compte aussi «expliquer ce que le Brexit signifie, aujourd'hui et demain, dans la vie quotidienne des Français et les changements concrets qui en découlent» et «souligner que nous devons accélérer la réforme de l’Europe après le choc du Brexit».

Il a enregistré sa déclaration peu avant une rencontre avec le négociateur du Brexit pour l'UE Michel Barnier, qu'il devait recevoir à 17H00 notamment pour évoquer les négociations à venir sur la relation entre l'UE et Londres.