Douceur exceptionnelle dans le Sud de la France

Le thermomètre va atteindre des températures estivales, lundi 3 février. Avec dans le Sud, près de 13 degrés de plus en moyenne que les normales de saison.

Ce début de février a des allures de mois de juin. Surtout dans la partie sud-ouest du pays : 21 degrés à Bordeaux, 22 à Nîmes, 20 à Bordeaux et jusqu'à 26 degrés sont attendus à Peyrehorade dans les Landes.

L'eau du bassin d'Arcachon est encore fraîche, mais la température de l'air permet une belle petite baignade matinale. Les professionnels du tourisme sont les premiers à profiter de ces trois belles journées printanières en plein hiver.

Des températures exceptionnelles qui font beaucoup réfléchir. Le réchauffement climatique est maintenant sur toutes les lèvres quand il fait chaud en hiver. Ces épisodes de chaleur sont de plus en plus fréquents à la basse saison. On compte déjà six jours au dessus des 15 degrés depuis le début de l'année.