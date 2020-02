Les chasseurs de Gironde s'inquiètent de la haine grandissante

C'est une affiche qui a tout déclenché : la fédération des chasseurs de Gironde propose des permis de chasser pour 0€.

Une campagne qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains membres de la fédération recevant même des menaces. Ils assurent pourtant que le permis n'est pas gratuit : la fédération, qui se rémunère grâce à ses adhérents, prend en charge le montant obligatoire auprès de l'office français de la biodiversité.

En Gironde, les leçons de chasse accueillent 1.500 personnes chaque année, alors que la France compte plus d'un million de chasseurs. Les formateurs dénoncent une haine anti-chasseurs insoutenables, alors que le loisir, légal, est de plus en plus décrié par les mouvements écologistes et anti-spécistes.