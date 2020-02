Toulouse : des professeurs grévistes menacés de sanction par le rectorat

Six professeurs risquent jusqu'à un an de prison et 7.500 euros d'amende selon le recteur de Toulouse. L'Education nationale leur reproche d'avoir perturbé les épreuves E3C, le nouveau baccalauréat.

Depuis 15 jours, les actions et les manifestations se succèdent. «C'est vraiment une volonté de faire peur pour arrêter le mouvement», dénonce un professeur de mathématiques du lycée Antoine Bourdelle de Montauban (Tarn-et-Garonne).

Seul 36 % des élèves de première ont passé une partie de l'épreuve, les autres la boycottent toujours avec le risque d'obtenir un zéro comme note.

Le directeur académique reste ouvert à la négociation à condition que les enseignants grévistes laissent se dérouler les futures épreuves normalement. Pas sûr qu'il soit entendu. Un prochain rassemblement est prévu devant le rectorat de Toulouse mercredi 5 février 2020.