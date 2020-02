Le zoo de Beauval inaugure un dôme équatorial

Pour ses 40 ans, le zoo de Beauval s'est lancé dans un projet fou : reconstituer une forêt équatoriale.

L’objectif ? Sensibiliser le public à la biodiversité, à la rencontre notamment d'espèces en voie d'extinction.

Ce projet a nécessité deux ans et demi de travaux et plus de 40 millions d'euros d'investissement.Le dôme a ouvert samedi 8 février et la direction espère ainsi continuer à attirer des visiteurs toute l'année.

Depuis sa création en 1980, 17 millions de personnes l'ont ainsi visité.