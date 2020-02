Sophie Cluzel : «Les femmes autistes sont 5 fois plus victimes d'agression sexuelle»

Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, était l’invitée du Grand Rendez-vous sur CNEWS.

Elle a notamment parlé des violences sexuelles contre des personnes handicapées. «Les femmes autistes sont, par exemple, 5 fois plus victimes d'agression, et pourtant on n'entend pas leur parole», a-t-elle déclaré.

La secrétaire d’Etat a aussi évoqué l’accessibilité dans les villes et communes.

Selon elle, dans la capitale, «la voirie est dans un état déplorable». «Pendant un an, les personnes handicapées ont été assignées à résidence, parce qu'elles ne pouvaient pas sortir compte tenu des travaux sur les trottoirs», a-t-elle dénoncé.