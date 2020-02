Incendies, tornades... les vents violents de la tempête Ciara appellent à la vigilance

Depuis lundi 10 février, les rafales de la tempête Ciara balayent la France et favorisent le départ d'incendies et de tornades dévastatrices.

En Corse, les vents les plus violents ont atteint jusqu'à 219 km/h. Sur toute l'Ile de beauté, les bourrasques attisent les incendies. Près d'un milliers d'hectares ont déjà brûlé.

«Nous restons très mobilisés et relativement inquiets, même si le terme est un peu fort, concède le sous-préfet de Corte, Ronan Leaustic. C'est pour cela que des moyens nous arrivent en renfort et nous serons au plus fort de la journée à plus de 220 personnels mobilisés».

A Saint-Vallier-de-Thiey dans les Alpes-Maritimes, une centaine de pompiers ont lutté contre les flammes dans la matinée de mardi 11 février. Des renforts sont arrivés en dehors du département pour circonscrire l'incendie, alors que les aéronefs ne pouvaient décoller à cause des vents violents. Les maisons voisines ont été évacuées et aucun blessé n'est à déplorer, mais 10 hectares sont partis en fumée.

Le Nord de la France n'est pas épargné. Dans la Somme, il n'a fallu que quelques secondes pour qu'une tornade souffle un entrepôt. Des débris ont été projetés à plus de 800 mètres. La tempête Ciara n'a pas encore dit son dernier mot : 12 départements français sont toujours placés en vigilance orange mardi 11 février.