L’administration fiscale dévoile son planning 2020

Depuis ce mardi on connait les dates pour la déclaration d'impôts sur le revenu. L'administration fiscale vient de lever le voile sur son planning 2020 avec des nouveautés liées aux prélèvements à la source.

Si vous faites partie des 12 millions de foyers concernés, vous recevrez en avril une déclaration de revenus pré-remplie. Si aucune correction n’est à ajouter, la déclaration est validée. En revanche, si des informations sont à ajouter, vous devrez remplir et envoyer une déclaration de revenus à partir du 8 avril, date d’ouverture des déclarations pour tout le monde.

Les dates limites d’envoi sont en revanche différentes en fonction du mode de déclarations choisi : pour les déclarations en ligne, la date limite est fixée au 19 mai pour les départements 1 à 19, au 26 mai pour les départements 20 à 49 et au 2 juin pour les départements 50 et plus.

Il faudra être plus rapide concernant les déclarations sur papier, à envoyer au plus tard, le 14 mai. Si aucun problème lié à votre déclaration n’est constaté, vous recevrez votre avis d'impôt par mail ou par courrier à la fin du mois de juillet.