Emmanuel Macron s'efforce d'afficher son virage écolo devant la Mer de Glace

Emmanuel Macron est venu jeudi dans le massif du mont Blanc «toucher du doigt» les effets dévastateurs du changement climatique. Une visite symbolique censée amorcer le virage écologique de son quinquennat mais dépourvue d'annonce nouvelle.

«Je n'imaginais pas une fonte aussi rapide, c'est impressionnant. On se rend compte comment les non-décisions ont fait en arriver là», s'est exclamé le président au petit matin devant la Mer de Glace, étendue de roches grises et de glace vive bleutée en recul de 8 à 10 mètres par an.

Redescendu à Chamonix, il a ensuite prononcé un discours ardent sur «l'urgence» climatique, «le combat du siècle» selon lui, assurant notamment avoir ressenti «notre propre vulnérabilité, la fragilité de ce paysage qu'on pensait inamovible».

Sans annonce d'ampleur, M. Macron a dressé le tableau d'actions qu'il a liées aux objectifs écologiques, citant la revitalisation des centres-villes pour lutter contre l'étalement urbain, la loi sur le recyclage ou encore la création, annoncée la veille, de nouveaux parcs naturels, y compris pour protéger le mont Blanc.