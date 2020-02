Coronavirus : soulagement pour les 2.257 passagers du paquebot Westerdam

Le coronavirus continue de faire des victimes et inquiète toujours les bateaux de croisières en Asie. Les centaines de passagers d'un navire de croisière américain, le Westerdam, ont pu débarquer vendredi au Cambodge.

Le bateau avait erré en mer plus de 10 jours, cinq ports asiatiques lui interdisant d'accoster par crainte du coronavirus. De son côté, le Diamond Princess est toujours bloqué au Japon, avec de plus en plus de cas à bord.