Affaire Griveaux : Piotr Pavlenski peut-il se faire expulser ?

Il est l'homme responsable de la chute de Benjamin Griveaux, à l'origine de toute la polémique : Piotr Pavlenski est au cœur des débats depuis jeudi.

Placé en garde à vue deux jours plus tard, l'artiste russe a revendiqué être à l'origine de la diffusion des images. Une atteinte à la vie privée, passible de deux ans de prison pour ce réfugié politique.

Certains réclament désormais le retrait de son statut et son expulsion, alors que sa vie d'activiste et opposant politique à Vladimir Poutine serait menacée en Russie. Mais il est très peu probable de le voir être expulsé du territoire, car les modalités pour une telle mesure sont beaucoup plus complexes.