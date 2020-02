Santé : les dossiers chauds d'Olivier Véran

Il dit connaître les dossiers et être préparé à cette nouvelle responsabilité. Olivier Véran, nouveau ministre des Solidarités et de la Santé, s'est montré confiant ce matin lors de la passation de pouvoir avec Agnès Buzyn.

Et les dossiers que lui lèguent l'ancienne ministre sont nombreux.

Tout d'abord, il y a l'épidémie de coronavirus, avec 7 patients encore hospitalisés en France. Alors que le virus se propage toujours dans le monde, il s'agira pour Olivier Véran de tout faire pour éviter sa diffusion sur le territoire national.

C'est également lui qui devra reprendre le dossier très délicat de la réforme des retraites, défendue à partir d'aujourd'hui par la majorité LREM à l'Assemblée nationale.

Enfin, Olivier Véran devra également faire face à la grave crise de l'hôpital. Si Agnès Buzyn avait dévoilé un plan d'urgence en novembre, la situation est loin d'être maitrisée, avec des services d'urgence en grève depuis près d'un an et près de 800 démissions de médecins et chefs de service.