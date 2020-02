Jeux d’argent : les Français de plus en plus connectés

Depuis la loi d'ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne de mai 2010, les sites de paris explosent. Et notamment, le football qui «rafle» les mises.

En 2019, ils étaient 2,8 millions de joueurs : c’est 5% de plus qu’en 2018. Les paris hippiques et les jeux de cartes sont les secteurs les plus attractifs, mais ce sont surtout les paris sportifs qui génèrent le plus d’activité.

Plus de 5 milliards d’euros misés en un an, dont la moitié pour des compétitions de football avec, en tête, la Ligue des champions.