Centrale de nucléaire de Fessenheim : les conséquences économiques de sa fermeture

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne se rendra, ce vendredi, dans le Haut-Rhin, à la veille de la mise à l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Depuis 10 ans, cette fermeture est attendue pour certains, redoutée pour d'autres comme les élus et les entreprises du territoire, qui depuis plus de 40 ans vivent et prospèrent grâce à la centrale.

Sa disparition va transformer tout un tissu économique.