Agriculture : se réinventer pour faire face aux changements

Le dérèglement climatique, les changements au niveau de la PAC ou encore les nouvelles demandes des consommateurs font que l’agriculture doit évoluer.

Une autre agriculture émerge petit à petit et fait de plus en plus d’adeptes : l’agriculture de conservation.

En Haute-Garonne, plus de 120 agriculteurs ont sauté le pas, accompagnés par une conseillère dédiée à cette nouvelle forme d’agriculture.