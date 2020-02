Qu'est ce que la PAC ?

C'est un des sujets majeurs auquel le président devra faire face aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, et pour lequel une première journée de négociations a échoué hier à Bruxelles : la PAC.

La PAC, c’est la politique agricole commune. Concrètement, c’est un programme d’aides financières pour les agriculteurs des pays de l’Union Européenne.

En France, la PAC représente en moyenne 47% des revenus des agriculteurs, soit environ 9 milliards d’euros par an. C’est la première politique commune de l’Union Européenne. Entre 2014 et 2020, cela représente plus de 400 milliards d’euros.

Mais ce budget pourrait bien diminuer dans les prochaines années. En ce moment, les Etats négocient à Bruxelles une baisse jusqu’à 80 milliards d’euros.

La France s’oppose à cette baisse car elle est la première bénéficiaire de la PAC. Mais en Europe, d’autres souhaitent rééquilibrer le budget sur d’autres secteurs, comme le climat ou l’immigration. Il faut aussi s’adapter à la baisse globale du budget européen, depuis le départ du Royaume Uni.