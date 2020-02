Des poules destinées à l'abattoir sauvées grâce à une association

Plusieurs fois par mois, Nadège et son mari Pierre se rendent dans des exploitations des Hauts-de-France pour récupérer des poules destinées à l’abattoir.

Les éleveurs doivent en effet procéder à un vide sanitaire annuellement et doivent donc se séparer de leurs poules qui ont entre 13 et 18 mois et qui, par conséquent, sont encore en bonne santé. Pour les sauver de l’abattoir, Nadège et Pierre ont alors créé l’association «Les ch’tites cocottes».

Une fois les poules récupérées, ils parcourent les routes de la région pour les distribuer à des particuliers préalablement inscrits sur le groupe Facebook de l’association (moyennant 3 euros par poule).