Coronavirus : les vignerons inquiets

La crise du Coronavirus a des conséquences économiques très graves, notamment dans le secteur du vin. Beaucoup de négociants ont des marchandises en attente dans des ports, ou dans des stockages entre l’Europe et l’Asie, parfois pour des valeurs de plusieurs millions d’euros.

Alors les vignerons commencent à se poser des questions sur leur avenir proche. Comme dans cette propriété, où 25 % des vins sont exportés vers l'Asie. Le marché chinois est paralysé : pas de commande, pas de distributeur, pas de transporteur non plus. Les vignerons doivent faire face, souvent seuls et avec très peu de trésorerie. Beaucoup ne s'en remettront pas.

Même incertitude chez les fournisseurs de viticulteurs, comme ce fabricant de tonneaux, optimiste malgré les crises qui se succèdent, comme pour compenser les pertes qui pourraient atteindre un milliard d'euros à la fin de l'année.

Les vignerons français demandent la création d'un fond de compensation. Mais, pour l'instant, le gouvernement leur répond que c'est à l'Union européenne de prendre des dispositions.