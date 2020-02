«La Bougie du sapeur», le journal qui ne sort que le 29 février, est en kiosque

Vingt pages de papier, publiées uniquement le 29 février. Dans l’esprit des fondateurs, «La Bougie du sapeur» est avant tout une blague. Le quotidien tire d’ailleurs son nom du sapeur Camember, un personnage de bande dessinée du XIXe siècle, illettré et un peu simplet, né… le 29 février.

Quarante ans plus tard, le journal existe encore et traite toujours de l’actualité des quatre dernières années, à coups de calembours et de contrepèteries.

La rédaction «la moins stressée de France» se projette même dans l’avenir avec l’arrivée de jeunes bénévoles.

En 1980, vous auriez déboursé deux francs pour vous acheter «La Bougie du Sapeur». Depuis ce midi, après neuf mois de travail, la onzième édition vous attend désormais dans les kiosques au prix de 4,80 euros.

En Une de ce onzième numéro : un papier sur le coq Maurice, un titre annonçant le retour de feu Thierry Le Luron, un autre sur l'usage de l'anglais en temps de Brexit et des entretiens avec la chef cuisinière française Hélène Darroze, Cédric Villani, mathématicien et candidat à la mairie de Paris, ou encore l'humoriste Philippe Chevallier.