Coronavirus : le Louvre a fermé ses portes toute la journée de dimanche

La France cherche à freiner la propagation du nouveau coronavirus sur son territoire avec des mesures spectaculaires. Parmi elles, l'annulation de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné. Une décision qui ne concerne pas pour l'instant les musées. Pourtant, le Louvre est resté fermé ce dimanche 1er mars au grand dam des visiteurs.

Comme tous les dimanches, grosse journée d'affluence au Louvre, la queue s'étire sur plusieurs centaines de mètres, mais les portes du musée restent closes. Des touristes venus du monde entier s'impatientaient. Aucune information ne leur a été communiquée.

Les raisons de cette fermeture inopinée : des salariés inquiets. Après s'être réunis, ils ont voté et décidé de faire jouer leur droit de retrait. Avec plus de 9 millions et demi de visiteurs en 2019, le Louvre est le musée le plus visité au monde, 75% de son public vient de l'étranger, d'où la crainte d'une contamination avec le coronavirus.

Un comité extraordinaire sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail aura lieu ce lundi. Les syndicats souhaitent la présence d'un représentant de la préfecture, seul habilité à prendre la décision de fermer le Louvre au regard des instructions gouvernementales.