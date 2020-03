Coronavirus : les usines de masques tournent à plein régime

Dans cette usine de la Loire, les machines tournent à plein régime. En deux mois, la production a dépassé le nombre total de maques vendus l'année dernière.

Le directeur d'exploitation multiplie les embauches pour tenir la cadence. C'est à partir de ces bobines de polypropylène que deux types de masques sont produits en continu par les rotatives. L'un pour se protéger du virus et l'autre, dit «chirurgical», pour éviter la transmission.

Déclenché à 5h00 du matin, le compteur de cette rotative franchit à 11h30 le cap des 22.000 unités produites.L'approvisionnement en matières premières devient de plus en plus difficile. L'entreprise a une visibilité sur huit semaines et s'inquiète pour la suite. La direction appelle à une prise de conscience sur l'importance du made in France. Son principal enjeu : pérenniser la production et le personnel sur le sol français.