Coronavirus : une crise dans la crise pour les hôpitaux

Les hôpitaux se préparent à une aggravation de l'épidémie de coronavirus, avec plus de cas et plus de patients à dépister. Les urgences et le Samu sont en première ligne dans cette crise, mais les personnels hospitaliers sont souvent déjà en surchauffe.

Mobilisés depuis un an, ils dénoncent un hôpital fragilisé où il devient difficile de s’organiser. Pour éviter un engorgement des hôpitaux, le personnel est contraint de s’adapter.

Depuis le mois de janvier, 130 cas de coronavirus ont été confirmés en France. 9 sont aujourd’hui dans un état grave.