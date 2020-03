La douceur hivernale fait sortir les asperges bien en avance

Dans le nord de la Gironde, on n'a pas connu d'hiver aussi chaud depuis 1961.

Alors les fameuses asperges du Blayais sont très en avance et la saison de la récolte a déjà commencé. C’est la première fois depuis plus de 50 ans que la récolte, prévue en général pour le milieu du printemps, commence aussi tôt.

Les producteurs s’adaptent, mais manquent parfois de main d'oeuvre et sont de plus en plus inquiets face au dérèglement climatique. Car la précocité des asperges pourrait aussi signifier une prolifération des parasites à la prochaine saison, car la terre a besoin d'un véritable hiver pour s'en débarrasser.