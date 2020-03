Coronavirus : les usines de gel hydroalcoolique débordées

Les fabricants français de gel hydroalcoolique, comme ces laboratoires dans le Calvados, mettent les bouchées doubles.

Et ils embauchent des intérimaires pour faire face à l'explosion de la demande liée au coronavirus.

Desservant principalement les pharmacies et les hôpitaux, ce laboratoire a écoulé 1.7 million de gels ces six dernières semaines contre 800 000 sur toute l'année 2019, soit plus du double sans augmentation de prix assure-t-il.