Coronavirus : nouvelles mesures dans l'Oise et le Haut-Rhin

Dans l'Oise et le Haut-Rhin où les cas de coronavirus se sont multipliés, des mesures spécifiques sont prises pour endiguer la propagation du virus, notamment la fermeture d'établissements scolaires.

À partir du lundi 9 mars et pour quinze jours, les crèches, écoles, collèges et lycées de l'Oise et du Haut-Rhin resteront fermés. Dans ces deux départements où les foyers infectieux prospèrent, l'objectif est de limiter au maximum les risques de transmission, à commencer par le milieu scolaire.

Dans l'Oise et le Haut-Rhin, le virus circule avec beaucoup d'intensité. Les mesures pour limiter les contacts sont donc renforcées. Freiner l'arrivée du stade 3 et de l'épidémie est la priorité du gouvernement. Rappelons qu'à l'heure actuelle, le virus circule mais pas activement sur l'ensemble du territoire.