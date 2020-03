François-Xavier Bellamy : «En Italie, on a pris de manière plus forte la mesure de la situation»

Le député LR François-Xavier Bellamy était l'invité de Gérard Leclerc dans la matinale du lundi 9 mars.

L'élu a réagi à la crise du coronavirus et à la stratégie de gestion adoptée par le gouvernement français. «En Italie, on a pris de manière plus forte la mesure de la situation», a-t-il notamment estimé.

François-Xavier Bellamy s'est également inquiété de la santé économique des TPE et des PME impactées plus fortement par la propagation du Covid-19.