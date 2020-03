Toute l'Europe touchée par le coronavirus

Tous les pays de l’Union européenne sont désormais touchés par l’épidémie de coronavirus.

Chypre est le dernier État à avoir enregistré des cas, au sud de l’Île comme au nord, contrôlé par la Turquie depuis 1974. Les autorités chypriotes ont ordonné, ce mardi 10 mars, la fermeture du principal hôpital du pays, après la contamination d’un chirurgien cardiologue.

L’Italie et la France sont les pays les plus touchés par la maladie, devant l’Espagne et l’Allemagne.

Outre-Manche, lors d’une réunion de crise, les consignes données par le Premier ministre Boris Johnson à ses homologues britanniques, sont les mêmes que dans le reste du continent.