Coronavirus : Emmanuel Macron appelle au civisme des Français

Limiter ses déplacements au strict nécessaire. Voilà la demande aux Français d'Emmanuel Macron. Mais tous ne sont pas prêts à changer leur quotidien.

Le chef de l'Etat a également demandé aux personnes de plus de 70 ans de rester un maximum chez elles, afin de limiter les risques.

A l'hôpital, toutes les opérations non urgentes sont reportées, pour libérer des lits et du personnel. Des mesures pour permettre aux hôpitaux d'être dédiés le plus possible au coronavirus.

Ces mesures sont un début, d'autres pourraient être très prochainement annoncées en fonction de l'évolution de l'épidémie.