Coronavirus : deuxième jour de confinement en France

Patrouille entre Saint-Médard et Sainte-Hélène, où les gendarmes contrôlent et font beaucoup de pédagogie. Un peu plus loin, les équipes de la brigade locale sont sur un grand rond-point. Ici, on ne dresse pas encore de procès verbal.

Parfois il faut durcir le ton, notamment avec ceux qui vont faire des courses ou qui se promènent à plusieurs. Les travailleurs indépendants que nous rencontrons, artisans notamment, espèrent que ces conditions de circulation ne vont pas se durcir.

Dès demain, les personnes en infraction seront sanctionnées par des amendes de 135 euros dressées à ceux qui ne pourront justifier un déplacement indispensable.