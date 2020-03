Covid-19 : la chloroquine testée à grande échelle

Le traitement antipaludéen a intégré un essai clinique européen destiné à évaluer quatre traitements expérimentaux contre le virus. Sa molécule est désormais testée sur 3.200 patients en Europe dont 600 patients français. L’hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine, ce médicament contre le paludisme utilisé par les voyageurs depuis plus de 70 ans.

Testé en Chine, il a été mis sous le feu des projecteurs par Didier Raoult, infectiologue à Marseille. Son essai réalisé sur 24 patients a donné des résultats édifiants.

Tous après six jours de traitement n’avaient plus aucune trace de Covid-19 dans le sang. Depuis, il soigne systématiquement les malades infectés dans son hôpital avec ce traitement.

Mais impossible d’imaginer une utilisation à grande échelle sans essai plus étendu. Les premiers résultats sont attendus d’ici six semaines notamment pour mieux comprendre les effets secondaires. Sanofi a d’ores et déjà le don de plusieurs millions de douze pour soigner 300.000 patients si les autorités donnent leur feu vert.